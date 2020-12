Il giornalista Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport per commentare le premiazioni del Globe Soccer, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della Juventus: "Come miglior giocatore dell'anno voterei Lewandowski che avrebbe anche dovuto vincere il Pallone d'Oro: ha vinto tutto e ha segnato più di tutti. Individualmente, Ronaldo non ha fatto male ma la Juve non ha fatto bene. Ha vinto solo lo scudetto, poi è uscita agli ottavi di Champions e non ha vinto la Coppa Italia, è stata una stagione monca. Lui ha fatto bene come sempre ma non ha fatto cose eccezionali".