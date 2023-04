Le parole di Giancarlosu calciomercato.com:Al di là del deficit strutturale della Juve (pochi gol, grande stanchezza, qualche giocatore sopravvalutato, Di Maria che, probabilmente, farà la seconda punta e quindi non giocherà nel suo ruolo), l’Inter si fa preferire per il palleggio (ha forse il centrocampo migliore dell’intera serie A), l’iniziativa, la pericolosità in attacco. Lukaku, infatti, non è l’unica punta in forma. Lautaro sta altrettanto bene e vede sempre la porta. Mi sbaglierò, ma non solo prevedo la vittoria dell’Inter. Sarà anche larga, per non dire facile.