Intervenuto negli studi di SkySport24 il noto giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Queste le sue parole:



PADOVAN - "A centrocampo Allegri non ha alternative. Col Villarreal devono giocare con gli stessi centrocampisti, a meno che non consideri mezz’ala Bernardeschi. Aver ritrovato Morata in queste condizioni è significativo in vista di mercoledì, dove la grande incognita è Dybala sì o Dybala no. La Juve sta cercando in tutti i modi di rompere il rapporto".