Giancarlosi è espresso così a Calciomercato.com sull'Italia. Le sue parole:- "Sono fermamente convinto che questa sera l’Italia batterà l’Ucraina e si qualificherà, ancorché da seconda, al campionato europeo dell’anno prossimo in Germania. L’Italia è più forte dell’Ucraina, ha calciatori orgogliosi di essere i campioni uscenti, dispone di un ct di principi e valori supremi. Non che mancassero a Mancini, ma Spalletti, rispetto a chi l’ha preceduto, ha più fame e più motivazioni. Già prima della Macedonia, avevo invitato tutti a fidarsi di lui. Oggi, a tre giorni da quel fondamentale successo, sono convinto che Spalletti non sbaglierà e, quindi, non sbaglierà nemmeno l’Italia".