Giancarlosu Calciomercato.com ha parlato di Juventus. Il suo commento:"La Juve, che ha vinto a Monza, è involuta e catenacciara. Allegri sempre più fedele ai suoi principi difensivi. Tuttavia la squadra e i giocatori che la compongono hanno una convinzione crescente di potersela giocare alla pari con l’Inter, ben sapendo che pari non sono. Predisposizione assolutamente lodevole, se non fosse che giocare a calcio, possibilmente meglio dell’avversario, non è un aspetto per nulla secondario".