Giancarloa SkySport ha commentato cosi la lotta Scudetto. Le sue parole:"L’Inter è la più forte di tutte, sia della Juventus che delle altre contendenti. La Juve non può essere in corsa con questa Inter, lo è solo per la classifica. Fra le due squadre c’è un abisso in forza, bellezza, numero di gol segnati e anche quelli che non subisce. Miglior attacco, miglior difesa, migliore gioco: se paragoniamo le partite della squadra di Inzaghi a quelle della Juventus vediamo una differenza sostanziale. Lotta a due? Sì, ma questo scudetto è dell’Inter".