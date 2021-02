1









Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato della lotta scudetto negli studi di Sky Sport: “La Juve è già fuori dalla lotta Scudetto, ma questo l’ho detto già ad inizio campionato, per me non è una novità. Il discorso primo posto sarebbe ancora in discussione se il Milan vincesse questa sera, altrimenti l’Inter avrebbe blindato lo Scudetto. La Juve deve stare attenta ad essere tra le qualificate della Champions League, perché rischia, soprattutto se stasera dovesse vincere la Roma”.