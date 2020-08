Il giornalista Giancarlo Padovan crede che la Juve abbia già preso la decisione sul futuro di Sarri e su Calciomercato.com scrive: "Maurizio Sarri ha ormai capito tutto. Vincere contro il Lione e qualificarsi ai quarti di Champions League non gli basterà per essere riconfermato sulla panchina dei campioni d’Italia. Solo un molto improbabile trionfo a Lisbona potrebbe far cambiare idea ad una dirigenza che giudica insufficiente aver conquistato uno scudetto senza la qualità del gioco auspicata se non addirittura promessa. Ieri, nell’ultima conferenza stampa pre-partita, Sarri è stato esplicito dicendo che il suo destino è stato già deciso e non sarà una partita - questa partita - a modificarlo. Non so se Agnelli, per comodità strategica, si auguri perfino un’uscita di scena fragorosa, ma la possibilità è concreta, considerata la solidità dei francesi e la difficoltà di giocargli contro".