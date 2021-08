Giancarlo, a Calciomercato.com, ha commentato l'ultima uscita della Juve contro il Monza. "Pellegrini, che ha giocato il primo tempo, ha (quasi) fatto rimpiangere Frabotta, in ritardo, diligente De Sciglio (a sinistra nella ripresa e in campo fino all’85’). Rugani è un bravo ragazzo, ma la Juve, secondo me, è troppo per lui (l’anno scorso ha fatto la riserva anche al Rennes e al Cagliari). Sarebbe da cedere, ma con l’ingaggio che si ritrova, non lo cerca nessuno. Come Ramsey, l’oggetto più misterioso della gestione Paratici".