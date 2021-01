Alcuni estratti del commento di Giancarlo Padovan su Calciomercato.com dopo Juventus-Sassuolo 3-1:



"Ci è voluto l’uomo in meno. E anche con un Sassuolo ridotto in dieci, la Juve è riuscita a tornare in vantaggio solo a nove minuti dalla fine (Ramsey) per poi arrotondare il conto al 92’ con Ronaldo, il peggiore come a San Siro, con l’unica differenza che questa volta ha segnato uno dei suoi tanti gol inutili, dopo averne sbagliato almeno un paio di quelli utili.



Il Sassuolo, anche in dieci, non solo ha giocato a calcio sempre, e meglio della Juve, ma ha pure pareggiato i conti (Defrel) otto minuti dopo il primo vantaggio di Danilo."



"La Juve è quarta, è guidata da un non allenatore, pareggia con le piccole, stenta con le grandi, ha vinto un solo scontro diretto (Milan), ha l’infermeria piena e il prossimo turno è attesa dall’Inter a San Siro. Ragionevolmente dove pensa di poter andare? Se perde con i nerazzurri - e le probabilità sono molte - si ritrova almeno tre squadre davanti, il Milan a più dieci e l’Inter a più sette. E’ il caso di scatenare una sarabanda come se sul campionato stesse per tornare un alieno?"