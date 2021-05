Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport soffermandosi su Cristiano Ronaldo: “Ronaldo segna per sé. Quando fa gol va bene, ma quando non segna tenta delle soluzioni che non sono utili alla squadra. Lukaku ha segnato sei gol in meno ma è più determinante per l’Inter, è funzionale al gioco e non gioca da solo. Ronaldo ha numeri straordinari ma è un solista. La Juve non se ne fa niente di uno che vince il titolo di capocannoniere ma non ti aiuta a vincere lo scudetto e forse non ti porta neanche in Champions”.