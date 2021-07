Giancarlo, nel suo editoriale per Calciomercato.com, dà la sua opinione sulla situazione della Juventus: "L'equivoco Ronaldo, l'assenza di un Dzeko e un centrocampo non all'altezza: ad oggi la Juve non è la squadra da battere. (...) Davvero una squadra siffatta sarebbe competitiva per il campionato e per la Champions? Io credo di no e ci aggiungo la difesa. Chiellini (se rinnova) e Bonucci sono ancora fortissimi in una competizione breve, ma se guardiamno all’intera stagione è giusto puntare tutto su De Ligt e di temere Demiral di scorta. Altrimenti vedo un altro anno di sofferenza".