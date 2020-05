1









Giancarlo Padovan, giornalista ed ex direttore di Tuttosport ed editorialista di Calciomercato.com è intervenuto a Sky Sport per discutere sulla ripresa del campionato: "Non dico che l'Inter vincerà lo scudetto ma credo che alla ripartenza sarà la più pronta, poi vedo la Lazio che ha tanta fame, dal presidente ai suoi calciatori. Secondo me la Juve di Sarri sarà quella che avrà più difficoltà ma i pronostici sono fatti per essere smentiti, i miei in particolar modo. Se non altro creeranno dibattito..."