Così Giancarlo Padovan a Calciomercato.com: "Ora, è vero che in panchina, non c’erano centrocampisti di ruolo, ma Allegri avrebbe dovuto anticipare la mossa che si è visto costretto a fare al 73’ quando Rabiot ha rischiato (e avrebbe meritato) l’espulsione. Ovvero l’ingresso di Alex Sandro rimesso a centrocampo come in passato si era già visto. Un minuto prima è accaduto che un pallone calciato da Candreva (non un tiro e nemmeno un passaggio) è stato toccato con il braccio del francese dentro l’area. Il rigore, evidente anche senza il Var, avrebbe dovuto condurre alla seconda ammonizione e, dunque, all’espulsione dello juventino, abbinata alla clamorosa occasione di dimezzare il risultato. Ma nulla di tutto ciò è accaduto. Valeri, inspiegabilmente, non ha estratto il secondo giallo e Candreva, dagli undici metri, si è fatto ipnotizzare da Szczesny che ha respinto con la mano sinistra".