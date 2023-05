Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, critica in maniera dura l'ex dirigenza della Juve, salvando, almeno in parte, Allegri e la squadra: "Chi ha combinato questo disastro non è Allegri e non lo sono neppure i calciatori, per quanto mediocri essi siano. La colpa è di un ex presidente arrogante e spregiudicato e di un paio di direttori sportivi, Paratici in primis e Cherubini in secundis, pesantemente squalificati e, forse, troppo tardivamente destituiti".