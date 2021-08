Giancarlo, a Calciomercato.com, ha parlato del Psg e dell'arrivo di Leo Messi, allenato da Pochettino: "Bisogna dire che allenare il Psg dell’emiro del Qatar non è esattamente la cosa più semplice del mondo, meno che mai adesso che è arrivato Sergio Ramos e sta per arrivare Lionel Messi. Tuttavia vien da chiedersi perché mai si sia arrivati a sostituire Tuchel (due campionati, quattro coppe e la finale di Champions nel suo curriculum) con Pochettino (zero titoli fino all’approdo di Parigi). Dicono che Tuchel non avesse buoni rapporti con Leonardo e che anche lo spogliatoio, diviso in clan, lo sopportasse poco.L’allenatore argentino in 35 partite ufficiali ne ha perse otto e nessuno dei suoi cinque predecessori (Koumbuaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel) aveva fatto peggio di lui".