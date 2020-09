Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan parla di Andrea Pirlo e del caso Suarez: "Per una minoranza silenziosa, alla quale appartengo, Andrea Pirlo non è (ancora) un allenatore. Meno che mai lo sarebbe per guidare una Juventus ancora invischiata in qualche equivoco tattico (il sistema di gioco flessibile è una contorsione teorica) e con troppi calciatori da gestire. Tuttavia tre punti all’Olimpico, ancorché svuotato del pubblico che lo avrebbe reso un’arena incandescente, darebbe continuità di risultati e renderebbe più sereno l’ambiente. Pensare ad una Juve sanzionata quando ancora non è indagata è poco serio. Però vincere serve proprio alla Juve per ribadire che sul campo è ancora la più forte e che gli avversari possono batterla solo percorrendo la via giudiziaria. Alla fine, comunque, resta il confronto tecnico. La Juve dovrebbe essere la stessa dell’esordio, con Frabotta al posto di Alex Sandro, mentre la Roma ruota tutta intorno a Dzeko. Segnare alla squadra che, alla fine, l’ha respinto potrebbe regalare una gioia dolcissima".