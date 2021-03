Nell'analisi su Calciomercato.com , Giancarlo'vince' il round su Pirlo: "Avevo ragione io - si legge -, è tutta improvvisazione, molta è casualità. Il visionario è il fallimento di Agnelli". Per Padovan, "Il problema di Pirlo è che, oltre all’esperienza, è a corto anche di conoscenze. Tutti sanno cosa sono e a cosa servono le marcature preventive, ma non tutti sono in grado di allestirle e/o attuarle. Si disse, allora: bisogna dare tempo a Pirlo. Non ha mai fatto l’allenatore (come se cominciare dalla Juve fosse un’attenuante o un’esimente), non ha compiuto la preparazione estiva, non ci sono state amichevoli e, di conseguenza, sono mancati gli esperimenti".