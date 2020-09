Il giornalista Giancarlo Padovan boccia la scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Nel suo editoriale su Calciomercato.com si legge: "Non solo mi piace poco o nulla la scelta di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus, ma penso che possa produrre conseguenze rovinose sia per la società che per lo stesso ex calciatore. Ho scritto ex calciatore non a caso. PIrlo, infatti, è allenatore solo sulla carta, ha già svolto gli esami per ottenere l’abilitazione Uefa Pro ed è in regola con le tasse di iscrizione. Il problema è che non ha mai allenato niente e nessuno, non ha mai affrontato una partita guidandola dalla panchina, non ha mai lasciato fuori o sostituito qualche giocatore, non sa cosa sia convivere da comandante con una crisi di risultati o di gioco, non si è mai confrontato con dirigenti che vogliono solo vincere".