Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan commenta la classifica e le sanzioni che riceverà la Juve: "Secondo me basterà arrivare quinti. Non si può pensare che la Juve vada in Champions col cappio che ha al collo, o meglio con la ghigliottina che ha sulla testa. La Juve non dovrebbe andarci, risubirà un’altra penalizzazione e a quel punto il Milan entrerà".