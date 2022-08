Le parole di Giancarloa calciomercato.com:"La nuova Juve è stata uguale a quella vecchia per ventiquattro minuti, ovvero fino alla pausa per rifocillarsi, ordinata dall’arbitro, che ha provvidenzialmente spento i fischi che si stavano alzando da buona parte dei quarantuno mila dello Stadium. In quel segmento di gara, la metà del primo tempo, per l’appunto, stava dominando il Sassuolo in ragione di tre motivi. Uno. La Juve era bassa e difendeva la porta con un certo affanno. Due. Non riusciva mai a portar via palla al Sassuolo che palleggiava a proprio piacimento. Tre. il ritmo, dopo una discreta partenza, era colato a picco non si sa per scarsa preparazione o abbondante preoccupazione. Fatto sta che, dopo un mezzo rigore negato dall’arbitro Rapuano ad Alex Sandro (quarantesimo secondo, avvinghiamento di Muldur sul brasiliano), il Sassuolo, anche per colpa di errori marchiani (Locatelli e Zakaria a ridosso dell’area), aveva preso a cingere la Juve con i cross (Berardi) e con i tiri (ancora Berardi). Fortuna per i bianconeri che Perin, sostituto di Szczesny, non si è fatto mai sorprendere. Anzi, sulla deviazione di Defrel, da dentro l’area piccola, è riuscito a salvare all’altezza della linea di porta".