Il commento di Giancarlosu calciomercato.com:"La Juve, trovato il primo gol con Rabiot, ne ha segnato un secondo con Danilo (annullato per tocco di mano sul tiro dello stesso Danilo), ha colpito un palo (Kostic), ha raddoppiato con Fagioli (tiro deviato da Gosens) quando mancavano sei minuti alla fine. Non solo non ha rubato nulla, ma ha mostrato uno spirito nuovo intorno ad un nuovo capitano (Danilo) e ai ragazzi della via Paal, Fagioli e Miretti che hanno accettato e accettano tutto: l’incomprensibile ostracismo di Allegri (il primo), il ruolo anomalo di punta di complemento (il secondo)".