Giancarlosu Calciomercato.com ha parlato della situazione legata a Paul. Di seguito il suo commento:"Non riesco a capire, ma certamente è un problema mio, perché Paul Pogba non abbia patteggiato. Anzi, perché abbia deciso di andare a processo, consegnandosi all’altissima probabilità di essere punito con il massimo della pena. La richiesta (quattro anni di squalifica, per essere risultato positivo al testosterone al controllo antidoping del 20 agosto, prima giornata della serie A), è in linea con le aspettative di chi sa di questa materia. Se, dunque, non esiste sorpresa, quale mai potrà essere la strategia difensiva dei legali del calciatore?".