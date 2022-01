Le parole di Giancarlo Padovan a calciomercato.com: "Fatta questa doverosa premessa, non sono nemmeno d’accordo con chi dice che la Juve è in grande ripresa. Ha battuto Udinese (in campionato ) e Sampdoria (in Coppa Italia) che, per ragioni diverse, si presentavano prive di molti effettivi (i friulani) e con un cambio di allenatore in corso (i blucerchiati). Aver vinto senza soffrire rappresenta il minimo sindacale, anche se è vero che il tifoso bianconero da tanto non era più abituato a gare tanto regolari."