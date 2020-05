Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan si pone il quesito dei playoff: "Ribadito che anch’io sono da sempre per la ripresa, voglio essere chiaro: i play-off e i play-out sarebbero una profonda ingiustizia. E non solo perchè - come scritto da altri più autorevoli di me - cambierebbero le regole in corso d’opera, ma anche perché la formula finirebbe per premiare squadre che non lo meritano. Mettiamo, per pura ipotesi, che ai play-off partecipino le prime sei della serie A. Come reagirebbero Juventus e Lazio, che stanno davanti con un cospicuo vantaggio, e avendo già affrontato avversarie difficili, alla possibilità che lo scudetto lo vincesse l’Inter o, peggio, l’Atalanta, la Roma o perfino il Napoli, staccatissime e rassegnate, adesso, ai ruoli di rincalzo?".