Le parole di Giancarlo Padovan a calciomercato.com:



"L’annunciato arrivo di Pogba aumenta di gran lunga il tasso tecnico e fisico, ma non risolve un problema che è alla base della manovra: l’assenza di un regista, o di un centrale di costruzione, o di un metronomo che sappia dare i tempi. Ora, delle due l’una: o si punta ad un giovane, come Fagioli, che ha fatto benissimo in serie B o, magari non adesso, ma l’anno prossimo, si va sul mercato per prendere qualcosa di simile a Jorginho, se non lo stesso calciatore del Chelsea".