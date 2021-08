Nel suo editoriale per Calciomercato.com,ha parlato della cessione di Lukaku, paragonandola a quella della Juventus con Zinedine Zidane:Tantomeno dopo il Covid che ha impoverito molti club (quasi tutti eccetto gli inglesi) e rende problematico il futuro. Perciò la ormai certa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 130 milioni è giusta, sacrosanta e inevitabile. La storia ci insegna che club anche grandi (la Juventus per esempio), con una dirigenza diversa da quella attuale (quando c’erano Giraudo e Moggi, infangati da Calciopoli, al contrario di Bettega),Si dice che fosse un altro calcio e, forse, è vero, ma il principio dell’autofinanziamento lo pratica anche l’Atalanta, ex provinciale con i conti a posto, che da tre anni va in Champions League e, almeno in linea teorica, lotta per lo scudetto".