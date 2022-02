Così Giancarlo Padovan sulla Juventus, per Calciomercato.com: "Questa volta, pur essendo quinta, ad un punto dall’Atalanta che, però, ha una partita in meno, ero convinto che nulla avrebbe potuto salvare la Juve da un naufragio addirittura più grave. Restare fuori dall’Europa che conta senza potersi consolare con due piccoli trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa. Devo ammettere che sarei davvero uno sciocco se, dopo le partenze di Ramsey, Kulusevski e Bentancur, ma, soprattutto, dopo l’arrivo di Vlahovic e Zakaria, non avessi il coraggio e l’onestà di cambiare opinione".