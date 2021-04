A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato di Ronaldo, Dybala e della lotta per un posto in Champions League, che vede la Juventus al momento in vantaggio su Atalanta e Napoli, a un solo punto dal Milan: "La lotta per la zona Champions è fitta e la Juve non è fuori dai guai, anche perché ha un calendario molto difficile. Dybala? Io costruirei su di lui facendogli rinnovare il contratto alle cifre della Juve. Lascerei partire Morata che nella seconda parte della stagione ha deluso. E se devo scegliere fra Dybala e Ronaldo scelgo l’argentino che è più giovane".