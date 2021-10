Giancarlo, a Calciomercato.com, ha parlato dellae della vittoria sul: "Per quel che conta il terzo posto nella Nations League, l’Italia se lo è preso, battendo il Belgio primo in classifica nel ranking Fifa. Probabilmente un pareggio (e la soluzione ai rigori) avrebbe rappresentato un esito più equo (i belgi hanno colpito due traverse e un palo), ma non avrebbe cambiato la buona prestazione della Nazionale alternativa di Roberto Mancini. Già lo si sapeva, ma una volta di più abbiamo capito che si può contare su Acerbi e Bastoni, Locatelli e Pellegrini, Berardi e Raspadori, anche se quest’ultimo non ha propriamente brillato".