Il giornalista Giancarlo Padovan fa il punto sul caos rinvii delle partite in Serie A con un editoriale su Calciomercato.com: "La Juve attuale è ai minimi termini sia dal punto di vista tecnico che fisico, non avrebbe avuto l’apporto del pubblico e sarebbe dovuta scendere in campo con addosso la pressione della Lazio, vincitrice sul Bologna.



NUOVA CALCIOPOLI - "Invece, così, ha almeno un’altra settimana per recuperare Chiellini e Khedira, avrà un impegno morbido al prossimo turno (va a Bologna), può sperare che per maggio l’Inter, “distratta” da altri obiettivi, abbia mollato la presa in campionato. Tutte ipotesi, naturalmente, che il campo può incaricarsi di smentire, ma sullo scacchiere delle possibilità queste sono al momento le posizioni: Lazio la più favorita di prima, seguita dalla Juve. Inter, al contrario, carica di partite e di frustrazione. La Calciopoli evocata dalla curva dell’Inter non c’entra nulla, ma gli scudetti - da che la serie A esiste - si decidono anche fuori dal campo".