Con un editoriale su Calciomercato.com, il giornalista Giancarloha fatto un confronto tra, con una tesi ben chiara: i giallorossi sono più forti della Juve. "La Roma che esce dal mercato è più forte e funzionale di quanto non lo sia la Juventus. Alla società bianconera non basterà comprare altri calciatori (Kostic e Depay gli ultimi della lista) se non prende almeno un paio di centrocampisti di valore e, soprattutto, se Allegri non comincia a pensare ad una organizzazione di gioco che sia meno approssimativa dell’attuale".Secondo Padovan la Juve ha diversi problemi: in attacco "Vlahovic è fuori forma e da quando è arrivato a Torino non ha più segnato come faceva con la Fiorentina. A centrocampo c'è un buco grande, quello del centrale: Locatelli non lo è". La Roma invece "riluce perché Mourinho, di cui quasi tutti hanno lodato solo l’aspetto motivazionale, si sta dimostrando un allenatore creativo e coraggioso. A livello di gioco, già l’anno scorso, non c’era paragone tra Juventus e Roma: è sempre stata meglio la Roma. Forse - conclude Padovan - dobbiamo mettere la Roma tra le possibili pretendenti allo scudetto".