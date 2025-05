AFP or licensors

Padovan: 'La Juventus non è favorita per la corsa Champions'

2 ore fa



Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di SkySport della situazione della Juventus della corsa al quarto posto che vale la Champions. Le parole:



PADOVAN- "Lazio-Juve? Se una delle due vince, va. Anche perché io non so come finisca tra Atalanta e Roma, ma l’Atalanta non regalerà nulla alla Roma. Se la Juve riuscisse a pareggiare e io non vedo una Juve che possa fare più del pareggio come obiettivo massimo, riuscirebbe a qualificarsi. Terrebbe la Lazio agli stessi punti e poi le ultime due della Juve sono più facili forse. Contro Udinese e Venezia, devi fare punti. Con sei punti, vai a 70 punti e con questo bottino c’è la Champions. Però, oggi non metto favorita la Juve per la corsa Champions. Ci metto la Roma".