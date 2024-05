Il noto volto televisivo Giancarlointervenuto negli studi di SkySport ha parlato della Juventus, della situazione attuale dei bianconeri e del ormai praticamente certo approdo disulla panchina della Vecchia Signora. Le sue parole:"Tutti quelli che hanno detto a Motta di restare a Bologna e sposare il oggetto non dico che sbaglino ma trascurano il fatto che la Vecchia Signora, la Juve, sia come sia, ma ha ancora un grande fascino. Ma soprattutto Thiago non ha nulla da perdere, perché arriva in una società che in tre anni ha vinto una Coppa Italia".