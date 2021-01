Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della vittoria della Juventus Women in finale di Supercoppa contro la Fiorentina: "La Fiorentina era scarica perché tutto il dispendio fisico e nervoso l'aveva messo nel rimontare contro il Milan in semifinale, una grande impresa. L'assenza di Mascarello e un altro paio di giocatrici, la giornata così così di Bonetti e la grande forza della Juve fin dall'inizio, hanno inibito la squadra viola fino a non farla giocare. La Juve non ha vinto la Supercoppa, l'ha stravinta: potevano esserci anche 4-5 gol di differenza, alla Fiorentina è andata bene che Schroffenegger ha fatto grandi parate (anche se sul primo gol era un po' colpevole). Detto questo, pronostico rispettato: la Juve era la favorita della vigilia e si conferma la squadra più forte del campionato, che in Italia non conosce rivali e per le avversarie è sempre la partita della vita. Non è stato così in semifinale di Supercoppa, magari, dove la Roma avrebbe meritato, ma alla fine la Juve ha sempre qualità individuali o situazioni varie che la avvicinano alla vittoria. E con la Fiorentina oggi è stato un dominio, successo strameritato."