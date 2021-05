1









Il commento di Giancarlo Padovan a Sky Sport sulla partita vinta 3-2 dalla Juventus contro l'Inter: "Calvarese, nel caso dei due rigori del primo tempo, uno per parte, non li aveva visti. Nel caso del gol del momentaneo pareggio dell'Inter nella ripresa, aveva annullato e poi il Var lo ha corretto. Infine, nell'ultimo rigore si fa abbindolare da Cuadrado che non fa simulazione, ma cerca il contatto come aveva fatto Viola del Benevento nella partita col Cagliari...".



LA JUVE - "Per la Juve, in chiave Champions, è drammaticamente tardi ormai. Domani il Napoli per me batterà una Fiorentina già salva: i viola sbracheranno, mentre la squadra di Gattuso va fortissima e sconfiggerà pure il Verona all'ultima giornata. La Juve è destinata a restare fuori dalle prime quattro".