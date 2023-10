Dall'editoriale di Giancarlo, direttore di calciomercato.com:"Se davvero, come credo, i bianconeri si accontentano di non perdere a Bergamo, significa che già si considerano essi stessi mediocri. Del resto, come dice Allegri, il quarto posto è l’obiettivo: perché mai praticare l’ambizione e dotarsi di un atteggiamento vincente? Purtroppo, per i tifosi juventini, è tutto drammaticamente chiaro: Allegri, a conquistare lo scudetto, nemmeno ci prova".