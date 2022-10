Giancarlo, a Sky Sport, ha parlato così del momento Juve: "La palla non la prendono mai quando ce l'hanno gli avversari, queste difficoltà in trasferta vengono acuite. Ad Haifa erano 11 contro 11, sembrava giocasse solo il Maccabi. A Monza ok l'espulsione, in Champions... Il ritiro? Per me non funziona più, prima era forse un fattore comunitario. Ma oggi non puoi tenere i giocatori 1 ora o 2 ore in riunione, poi ognuno si rifugia tra iPad, giochi e giochini, nel proprio io. Sono particolarmente contrario al rito del ritiro, progressivamente è sempre più rarefatto. Sia come elemento punitivo che come elemento preventivo".