Le parole di Giancarlo Padovan a calciomercato.com:



"Una cosa, però, è sicura. L'Inter, questa sera, non si deve risparmiare, deve ritrovare il pressing, impegnare le fasce, accompagnare il gioco dei centrocampisti con l'attitudine offensiva di Bastoni. La Juve gioca male o non gioca. Tuttavia ha un potere: trascina, nel suo non gioco, anche l'avversario per poi colpirlo mortalmente con una giocata.

Sono curioso di scoprire cosa farà Allegri. Dybala giocherà, resta da capire se lo affiancheranno Morata e Vlahovic o se l'allenatore sarà così prudente da architettare uno speculare 3-5-2. Con il 4-3-1-2 serve, invece, la grande abnegazione di Morata che fatica a segnare, ma sgobba come un maratoneta.

In tutti i casi la Juve parte battuta e, paradossalmente, è un grande vantaggio. Se nessuno si aspetta nulla, un eventuale successo potrà essere spacciato come un trionfo".