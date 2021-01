Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto su Sky Sport per parlare della corsa scudetto: "Le squadre in corsa per lo scudetto sono 4: Inter, Milan, Atalanta e Roma. Per adesso lascio fuori Juventus e Napoli. I bianconeri arrivano meglio alla sfida contro l'Inter, hanno recuperato autostima e punti in classifica. Per recuperare serve una vittoria a San Siro. Nonostante questo, ha faticato molto contro il Sassuolo. Cristiano Ronaldo non ha giocato bene nelle ultime due e la Juve vince con i gol degli altri: più si segna con calciatori diversi e più aumentano le possibilità di vincere".