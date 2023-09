Della vicenda Paul Pogba ha parlato Giancarlo Padovan su calciomercato.com: 'La Juventus non lo difende, ma "si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali". Come se la questione avesse bisogno di tempo per essere approfondita, mentre, invece, come in quasi tutte le situazioni di doping, è molto chiara: le analisi hanno certificato la presenza di testosterone nelle urine del calciatore, le controanalisi confermeranno il primo esito e per Pogba scatterà una squalifica che varia dai due anni (se non sapeva) ai quattro (se sapeva)."