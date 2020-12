3









Il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato negli studi di Sky Sport la vittoria della Juventus di ieri sera contro il Barcellona: "La Juve ha vinto, non l'avrei mai detto perché ho pronosticato il contrario, comunque ha giocato contro un Barcellona debole. Meraviglioso il recupero di Cristiano Ronaldo che va a prendere palla al rivale di sempre. Cuadrado è un regista laterale capce di scardinare le difese avversarie. Mi sorprende che un Rabiot che Pirlo dice essere un campione non sia sceso in campo subito. Arthur ha sempre giocato di prima ha velocizzato la manovra della Juventus".