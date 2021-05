A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della Juve e dell'ultimo impegno col Bologna: "Ha pagato il fatto di essere entrato quasi in corsa, senza potere sperimentare nulla del suo gioco. Le novità sono andate in second’ordine. La squadra l’aveva trovata, però se sta cercando di adattare la sua Juve al Bologna ha il dovere di farlo. La Juve non è padrona di nulla, deve vincere e sperare. Purtroppo i punti persi sono tanti. Se tu porti la Juve all’ultima giornata a non sapere se andrà in Champions, la decisione è stata presa, nonostante la Coppa Italia".