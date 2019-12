Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport sulle prospettive di integrare subito in gruppo Dejan Kulusevski. Ecco le sue parole: "Penso che il giocatore possa arrivare subito, anche perché altrimenti non si spiegherebbe l'investimento oneroso che è stato fatto. Non è il tipo di spesa che si fa a gennaio per giugno. Anche dal punto di vista tattico, poi, servirebbe, visto che nel ruolo di trequartista le alternative non hanno convinto".