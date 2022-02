L'analisi del giornalista Giancarlo Padovan a calciomercato.com: "Ammesso che sia mai passato per la mente a qualcuno, la Juventus esce, senza mai esservi entrata, dall’ipotetica lotta per lo scudetto pareggiando a Bergamo (1-1) al culmine di una partita che avrebbe potuto e dovuto vincere e che, invece, ha acciuffato miracolosamente al 92’ con un colpo di testa di Danilo. Al contrario non perdere in casa dell’Atalanta, diretta concorrente per il quarto posto, è un risultato che rinfranca i bianconeri. E’ vero che gli uomini di Gasperini hanno una partita in meno (con il Torino) e l’esito degli scontri diretti a favore, ma intanto la Juve mantiene due punti di vantaggio in classifica (46 a 44) che le permette di rimanere in linea di galleggiamento con l’obiettivo minimo stagionale".