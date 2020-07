Nel suo editoriale per Calciomercato.com,ha definito la Juve "vulnerabile". Ecco un estratto: "Dicono tutti: ma la Juve ha una rosa vasta, praticamente due squadre. Sarà, ma per me ha ragione Sarri quando afferma che stasera si ritrova con quindici giocatori, a meno che non si vogliano contare il terzo portiere o quelli dell’Under 23, tra l’altro impegnata nei play off per la scalata alla B. Chi sarà il sostituto di De Ligt, ripeto, il più in forma tra i difensori? Né Chiellini (in gruppo da pochissimo), né Demiral (che si aggregherà a fine luglio), ma il candido Rugani, cioè il quinto tra i difensori centrali. Il ragazzo gioca pochissimo, la Juve ad ogni estate sembra sempre in procinto di venderlo, ma anche quest’anno è rimasto. Sarri lo avrebbe voluto al Chelsea, però da quando è in bianconero lo apprezza assai poco. Ora se si pensa che Rugani dovrebbe essere il primo marcatore di Ibrahimovic (e di Rebic) c’è da provare un qualche imbarazzo. Il problema non sono le doti fisiche e tecniche del giocatore, ma la sua pallida personalità, lo scarso ardore e una propensione alla lotta assai ridotta.