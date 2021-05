Giancarlo Padovan ha commentato Juve-Milan a Sky Sport: "Per me da questo scontro ne resterà solo una tra le pretendenti alla qualificazione alla Champions League. Vedo il Milan favorito ma la Lazio è un avversario temibile. Vedendo tra le squadre qualificate ovviamente l'Inter, Atalanta e Napoli resterà solo un posto e, secondo me, se lo giocheranno il Milan e la Lazio. Io dico Milan come favorita in questo scontro. I rossoneri sono in una buona condizione, non ottima ma sicuramente stanno meglio dei bianconeri. La Juventus è la squadra che gioca nettamente peggio e anche la gara di Udine lo dimostra".