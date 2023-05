Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, ha parlato del caso riguardante Messi paragonando la situazione di Di Maria: "Ma se la Juve non ha mosso un dito, almeno ufficialmente, il Psg, pur al cospetto di Messi, non si è fatto pregare. Appreso che il più grande calciatore vivente era andato in Arabia Saudita senza permesso, lo ha sospeso per due settimane con un consistente taglio allo stipendio."