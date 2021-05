1









"La Juve vince (2-1) la Coppa Italia perché segna (un tiro e un gol nel primo tempo), ma l’Atalanta avrebbe meritato perché gioca (quattro occasioni e il pareggio prima dell’intervallo). Tuttavia una finale è questo e, purtroppo, nessuno si ricorda mai di come andata, solo di chi ha alzato il trofeo. Lo fa la Juventus e pochi avranno da ridire: nonostante una stagione nera (la qualificazione alla Champions è ancora in bilico), possiede ancora i calciatori migliori (Buffon, de Ligt, Chiellini, Cuadrado, Kulusevski, Chiesa), di certo non sono guidati dal miglior tecnico d’Italia (Pirlo, alla prima esperienza, ha fatto disastri, ma anche conquistato due trofei), però nelle serate in cui conta sanno come fare e, soprattutto, quando lo si deve fare. Hanno deciso i vecchi (Buffon, Chiellini Cuadrado) e i nuovi (de Ligt, Kulusevski e Chiesa) quasi la rappresentazione del passaggio di consegne tra la Juve che è stata e quella che sarà.



[...]



Pirlo, pur ebbro di gioia, non sente ragioni e lo toglie per mettere Dybala. Ilicic prende il posto di Hateboer, Djimsiti quello di Toloi nel finale espulso dalla panchina. Un tiro di Muriel, alto, è tutto quello che l’Atalanta sa costruire. Pirlo, però, non corre rischi e negli ultimi dieci minuti inserisce Bonucci (fuori Kulusevski) allestendo un 5-3-2 di maldiniana memoria. L’Atalanta, ormai stanca, si spegne. La Juve vince e Pirlo rialza la testa. Fosse per lui si confermerebbe. Ma se resta fuori dalla Champions la stagione è da buttare".



Di Giancarlo Padovan per calciomercato.com.