"La Fiorentina batterà la Juventus", questo il pronostico di Giancarlo Padovan, che su calciomercato.com spiega i motivi. Il primo riguarda il fatto che i viola sono reduci da due sconfitte consecutive e avranno voglia e rabbia. Il secondo è la difesa della Juventus, ancora senza Danilo, a parte a Sassuolo (dove franò), che non ha subito ancora un gol in trasferta e ne ha presi sei complessivamente. Tuttavia si regge su fragili equilibri: ha i calciatori contati (Bremer, Gatti, Rugani) e non può sempre essere salvata da Szczesny, Infine, il terzo motivo, ovvero che la Fiorentina gioca meglio della Juve.